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При пожаре в отеле в китайском Харбине погибли 18 человек

10:40
  • суббота
  • 25 августа 2018

По меньшей мере 18 человек погибли при пожаре в отеле с термальными источниками в Китае. Россиян среди погибших нет. Причины пожара устанавливаются.

В результате пожара в китайском отеле погибли 18 человек, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в гостинице с термальными источниками в Харбине в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Пожар начался в 4:36 по местному времени, когда постояльцы еще спали. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Поисково-спасательные работы в здании продолжаются. Причины пожара устанавливаются.

Харбин - популярное направление у туристов с российского Дальнего Востока. По информации российского генконсульства в Китае, среди погибших наших соотечественников нет.

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