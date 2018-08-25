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В одном из районов Приморья ввели режим ЧС из-за дождей

11:42
  • суббота
  • 25 августа 2018

В Уссурийском районе Приморского края в субботу ввели режим ЧС. Из-за обильных осадков и разлива рек cемь населенных пунктов оказались в полной изоляции. Водой подтоплены дома, размыты реки, повреждены сельхозугодия. По данным специалистов, в ближайшее время погода только ухудшится.

Река в селе Михайловка вышла из берегов, вода уже в жилых домах. Сейчас она практически по пояс, и как говорят местные жители, вода только прибывает, передает "ТВ Центр".

Еще накануне МЧС рекомендовало жителям покинуть дома. Ночью село затопило. К утру плавала мебель, бытовая техника и вся домашняя утварь.

За сутки в Уссурийском городском округе выпало 86 миллиметров осадков. В районе введен режим ЧС. Транспортное сообщение прервано с семью населенными пунктами. В оперативный штаб непрерывно поступают сообщения о новых подтоплениях.

В Шкотовском районе размыло временный проезд, который восстановили только на прошлой неделе. Сейчас дорога в Находку вновь закрыта.

Неспокойно и на побережье. Отдыхающие, которые проигнорировали сообщения о надвигающемся шторме, утром спасали свои палаточные лагеря и машины от большой волны.

По прогнозам специалистов, ливни продлятся еще несколько дней. Уровень воды в реках продолжает увеличиваться. 

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.

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