Российские военные помогают Сирии восстанавливать страну: в Дамаске возобновилось движение поездов. Первый рейс соединил столицу и курорт на реке Барада.

Пока западные страны, вопреки публичным обещаниям оказать помощь, только срывают мирный процесс, российские военные принимают активное участие в восстановлении Арабской республик, передает "ТВ Центр". Сейчас по всей стране идет ремонт школ, больниц, инженерных сетей.

Постепенно налаживается транспортное сообщение. В Дамаске возобновляется движение поездов. Открыто новое направление. Из столицы жители могут добраться до популярного в довоенное время курорта на берегу реки Барада. Рейсы организованы два раза в день. Плата за проезд символическая - всего 50 лир. Через две недели состоится запуск еще одного маршрута. В планах - восстановление и других линий, в том числе на дальние расстояния.