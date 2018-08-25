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В Дамаске возобновилось движение поездов

12:24
  • суббота
  • 25 августа 2018

Российские военные помогают Сирии восстанавливать страну: в Дамаске возобновилось движение поездов. Первый рейс соединил столицу и курорт на реке Барада.

Пока западные страны, вопреки публичным обещаниям оказать помощь, только срывают мирный процесс, российские военные принимают активное участие в восстановлении Арабской республик, передает "ТВ Центр". Сейчас по всей стране идет ремонт школ, больниц, инженерных сетей.

Постепенно налаживается транспортное сообщение. В Дамаске возобновляется движение поездов. Открыто новое направление. Из столицы жители могут добраться до популярного в довоенное время курорта на берегу реки Барада. Рейсы организованы два раза в день. Плата за проезд символическая - всего 50 лир. Через две недели состоится запуск еще одного маршрута. В планах - восстановление и других линий, в том числе на дальние расстояния. 

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