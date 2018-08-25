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Миссия ОБСЕ смогла посетить моряков судна "Механик Погодин"

11:55
  • суббота
  • 25 августа 2018

Миссия ОБСЕ смогла со второй попытки встретиться с экипажем задержанного на Украине танкера "Механик Погодин". У моряков есть еда и все необходимые медикаменты.

Наблюдателям Миссии ОБСЕ со второго раза удалось встретиться с моряками судна "Механик Погодин", заблокированного в Херсоне, сообщает "ТВ Центр". Ранее украинская сторона не пропускала их на корабль.

По словам представителей миссии, экипаж чувствует себя хорошо. Команда обеспечена едой и медикаментами. У моряков есть возможность покидать судно и связываться с родными.

Танкер с экипажем, состоящим из российских граждан, незаконно удерживается в порту Херсона с 10 августа. За это время команда предотвратила три попытки украинских "инспекторов" проникнуть на корабль без необходимых документов. В Совете Федерации заявили, что, если судно не выпустят в ближайшее время, реакция России будет предельно жесткой.

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Российский танкер "Механик Погодин"
Российский танкер "Механик Погодин"
Российский танкер "Механик Погодин"
Российский танкер "Механик Погодин"
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