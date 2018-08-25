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Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Краснодар

12:40
  • суббота
  • 25 августа 2018

В Краснодар из Греции привезли мощи одного из самых почитаемых христианских святых - Спиридона Тримифунтского. По церковным преданиям, чудотворец, живший более полутора тысяч лет назад, исцелял больных и обладал даром предвидения. До конца недели доступ к святыне открыт круглосуточно. В столицу мощи доставят в сентябре.

Самолет с мощами святителя Спиридона Тримифунтского на борту приземлился в Краснодаре в пятницу утром, передает "ТВ Центр". Греческих священников, которые сопровождают святыню, в аэропорту встречал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Как только ковчег бережно доставили в Екатерининский кафедральный собор, в честь важного события состоялось молебенное пение. Сотни верующих пришли поклониться мощам святителя, которого часто сравнивают с Николаем Чудотворцем.

В Россию доставили десницу, то есть правую руку чудотворца. На протяжении целой недели доступ к святыне будет открыт круглосуточно.

"Я хочу поблагодарить святейшего патриарха Кирилла за то, что он дал нам благословение на перемещение святыни из города Керкире. И теперь тысячи верующих смогут принять участие в этом великом паломничестве", - заявил архимандрит Иустин.

Спиридон Тримифунтский родился на Кипре. Он был простым пастухом. Вел тихую семейную жизнь. Но всегда помогал всем, кто к нему обращался. Считается, что именно за свое доброе отношение к людям Спиридон был наделен даром исцеления, предвидения и изгнания бесов. Во времена правления Константина Великого чудотворец был избран епископом города Тримифунта, но даже после этого продолжал пасти овец и работал в поле вместе со всеми.

По церковному преданию, Спиридон Тримифунтский совершил множество чудес. Люди верят, что он исцеляет душевные травмы, помогает примириться при ссорах, дарует любовь и счастье.

Всякий человек знает, что в своих каких-то бытовых, каких-то жизненных сложных обстоятельствах, связанных, возможно, с отсутствием денег, проблемами с жильем, к святому обращаются, и он действительно помогает", - сообщил руководитель пресс-службы патриарха московского и всея Руси Александр Волков.

Мощи Спиридона спустя века остаются нетленными. Считается, что и после смерти его душа продолжает ходить по земле и помогать людям. Когда периодически мощи переоблачают - туфли на ногах святого оказываются стоптанными. Эти реликвии затем передают в разные храмы. Такой башмак, например, есть в московском Свято-Даниловом монастыре. Мощи святителя Спиридона провезут через всю страну, они побывают в 12 регионах.

В Москву святыню доставят 22 сентября. И в столице она пробудет дольше всего: около трех недель. Поклониться мощам греческого чудотворца можно будет в Храме Христа Спасителя.

Евгения Карих, Дина Самохина, Алексей Чумаков. "ТВ Центр".

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Мощи святого Спиридона Тримифунтского
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