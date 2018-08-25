На "Спасскую башню" приехали почти 800 музыкантов со всего мира

В столице открылся военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". На Красной площади выступили 22 оркестра со всего света, сотни музыкантов и танцоров. Прозвучали самые разные произведения, от Штрауса и Чайковского до национальной музыки оманских бедуинов и саундтрека сериала "Игры престолов".

В Москве открылся фестиваль военных оркестров "Спасская башня". Одним из почетных гостей церемонии стал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТВ "Центр".

"Замечательная удивительная по своей красоте традиция проведения фестиваля военных оркестров в Москве. Это - большой подарок в канун дня рождения нашего любимого города. Это - большой подарок для москвичей. Для миллионов зрителей в нашей стране и по всему миру", - сказал мэр.

На фестивале выступят 22 коллектива, больше половины из них - иностранные. В Москву на 11-й фестиваль приехали почти 800 музыкантов со всего мира. Только на "Спасской башне" можно наслаждаться чарующей мелодией шотландской волынки, а через минуту наблюдать за танцем бедуинов из Омана. Причем не только видеть и слышать, но и чувствовать запах арабских благовоний.

Очень красиво фестиваль поставлен с точки зрения внешней картинки. Абсолютно кукольный храм Василия Блаженного и оркестры ходят как игрушечные солдатики. Прямо как из детства.

Барабанная дробь громким эхом разлетается по столице. На несколько дней Москва станет самым музыкальным городом мира. Оркестры будут играть не только на Красной площади, но и на улицах, в парках и даже на столичных вокзалах.

Несомненно, все ждут появления легендарной Мирей Матье. Бессменный талисман фестиваля, именно такой у нее официальный титул, действительно появится. Она примет участие сразу в четырех представлениях. 31 августа, 1 и 2 сентября. У зрителей нашего телеканала - лучшие места. "ТВ Центр" в прямом эфире покажет грандиозную церемонию закрытия фестиваля "Спасская башня" 2 сентября.

Матвей Шестаков, Юлия Степина, Эльдар Хаялин, Арсений Кобяков, ТВ Центр, Москва.