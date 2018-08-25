Собянин открыл ежегодный фестиваль "Спасская башня"

Накануне на Красной площади в Москве открылся XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". На открытие приехал мэр столицы Сергей Собянин. В связи с мероприятием, с 23 августа по 3 сентября в городе изменится движение транспорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин стал почетным гостем открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади, передает TVC.RU.

"Добрый вечер, друзья. Действительно замечательная, удивительная по своей красоте традиция проведения фестиваля военных оркестров в Москве. Это большой подарок в канун дня рождения нашего города. Это большой подарок для москвичей, для миллионов зрителей в нашей стране и по всему миру", - сказал действующий мэр.

Помимо Красной площади, оркестры выступят также в парках площадях и вокзалах столицы.

Фестиваль внес коррективы в движение транспорта в городе. С 7:00 23 августа до 6:00 3 сентября по улице Ильинка от Старой площади до Красной площади и Васильевского Спуска на уровне Кремлевской набережной будет ограничено движение автотранспорта.

Также нельзя будет проехать по улице Варварка от Старой площади до Москворецкой улицы, по улице Москворецкая на уровне Москворецкой набережной, Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлевской набережным.

Кроме того, будет закрыт выход посетителей из Кремля на Красную площадь через Спасскую башню.