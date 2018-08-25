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СМИ: США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии

12:34
  • суббота
  • 25 августа 2018

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым предупредил, что Вашингтон нанесет новый мощный удар по территории Сирии, если Дамаск применит химическое оружие.

США готовы нанести удар по Сирии, если правительственные силы Башара Асада используют химическое оружие для возвращения одного из последних районов страны, передает Bloomberg.

Как сообщают источники агентства, заявление прозвучало на встрече в Женеве советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Болтон заявил, что если Сирия использует химоружие, то США готовы к более серьезному военному ответу по сравнению с теми, что были предприняты ими ранее.

25 августа Минобороны России заявило, что боевики в Сирии готовят инсценировку "применения химоружия". Она послужит поводом для удара западной коалиции по сирийским правительственным объектам, сообщили в ведомстве.

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