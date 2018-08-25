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По факту хищения изъятых у полковника Захарченко €3 млн возбуждено дело

13:08
  • суббота
  • 25 августа 2018

СКР возбудил уголовное дело после хищения изъятых у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко трех миллионов евро, которых в мае не досчитались после пересчета купюр.

По факту хищения трех миллионов евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного управления МВД России полковника Дмитрия Захарченко, возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Захарченко находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Обвинения ему предъявлены по статьям о получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В декабре 2017 года имущество семьи Захарченко на девять миллиардов рублей было обращено в доход государства. Это 27 объектов недвижимости, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, золотой слиток, денежные средства в рублях и валюте на сумму около восьми миллиардов рублей.

В мае этого года стало известно, что часть денег пропала. Конфискованные девять миллиардов рублей изначально были переданы в Сбербанк для пересчета купюр с помощью спецоборудования. После проверки следователи не досчитались трех миллионов евро.

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