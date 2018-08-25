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Фасады храма Димитрия Солунского в Хорошеве украсят мозаикой

14:51
  • суббота
  • 25 августа 2018

В храме Димитрия Солунского в Хорошеве завершена внутренняя отделка, уже установлены купола и кресты, подняты колокола. В ближайшее время фасады храма украсят мозаикой.

На северо-западе Москвы завершается строительство храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского, передает "ТВ Центр". Ход работ сегодня проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Храм возводят по индивидуальному проекту. Он рассчитан на 500 прихожан. Уже установлены купола и кресты, подняты колокола. Выполнена внутренняя отделка. Завершаются кровельные работы. Для фасадов храма изготовлено пять мозаик, в ближайшее время начнется их монтаж. А к середине сентября будет благоустроена вся прилегающая территория.

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