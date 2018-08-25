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В Бельгии задержали две тонны кокаина с логотипом "Единой России"

14:08
  • суббота
  • 25 августа 2018

Полиция бельгийского города Гент пресекла контрабанду почти двух тонн кокаина из Бразилии. Наркотик был упакован в пакеты с логотипом российской партии "Единая Россия".

Крупную партию наркотиков задержали в бельгийском порту города Гент, сообщает телекомпания Vrt.

Полиция города обнаружила в контейнерах с плиткой 1900 пакетов кокаина, каждый весом около килограмма. На упаковке изображен логотип партии "Единая Россия" – триколор и медведь.

Полиция оценивает стоимость поставки в 100 миллионов евро. Связаны ли наркотики с Россией, неизвестно.

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Партия кокаина с логотипом "Единой России"
Партия кокаина с логотипом "Единой России"
Партия кокаина с логотипом "Единой России"
Партия кокаина с логотипом "Единой России"
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