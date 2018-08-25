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В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей

14:56
  • суббота
  • 25 августа 2018

В Москве задержали четырех мошенников, подозреваемых в обналичивании более миллиарда рублей. Злоумышленники задействовали более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги "клиентов".

Столичная полиция задержала четырех членов преступной группы, подозреваемых в мошенничестве на один миллиард рублей, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, злоумышленники в период с 2013 по 2017 годы задействовали более 60 подконтрольных фирм-однодневок. На их расчетные счета переводились деньги "клиентов", при этом за каждую транзакцию взималась комиссия от 9 до 15%.

По месту жительства и работы задержанных полиция изъяла печати, учредительные документы фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент" и другие документы.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Двоих задержанных отправили под домашний арест, двоих отпустили под подписку о невыезде.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк
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