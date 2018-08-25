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В Москве проходит чемпионат по боевому развертыванию

15:11
  • суббота
  • 25 августа 2018

В Москве проходит финал открытого чемпионата по боевому развертыванию среди пожарных и спасателей. В заключительный этап прошли 10 команд.

В Москве проходит чемпионат по боевому развертыванию. В нем участвуют пожарные и спасатели, сообщает "ТВ Центр".

Состязания посвящены памяти тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Сегодня - финал. В заключительный этап прошли 10 команд. Соревнуются в надевании на скорость спецодежды, подъеме на высоту при помощи штурмовой лестницы и тушении условных возгораний. К турниру участники подошли очень ответственно, ведь борьба за секунды на Чемпионате - это спасение человеческих жизней в реальных условиях.

 

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