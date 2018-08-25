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В подъезде жилого дома в Москве обрушились перекрытия

15:40
  • суббота
  • 25 августа 2018

В жилом доме на юго-востоке Москвы обрушились перекрытия с седьмого по пятый этажи. Причиной ЧП стали мешки с цементом, которые транспортировали для ремонта одной из квартир. Никто не пострадал.

В доме на юго-востоке Москвы произошло частичное обрушение бетонной платформы между лестничным пролетом, сообщает "Интерфакс".

Инцидент случился в жилом доме на улице Трофимова 1/17, построенном в 1956 году. Произошло обрушение перекрытий в четвертом подъезде с седьмого по пятый этажи. Жильцы дома были эвакуированы. Никто не пострадал.

"Обрушение произошло в результате возникшей перегрузки, связанной с перемещением мешков с цементом для ремонта одной из квартир", - сообщили агентству.

По факту обрушения московские следователи начали проверку.

 

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