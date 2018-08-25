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Глава МИД Австрии не ожидала, что Путин примет приглашение на свадьбу

16:09
  • суббота
  • 25 августа 2018

Карин Кнайсль, глава австрийского МИД, не ожидала, что президент России Владимир Путин примет ее приглашение на свадьбу. По ее словам, личный контакт способствует созданию "базы доверия", которая поможет при решении сложных вопросов.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала подробности приглашения российского лидера Владимира Путина на свою свадьбу, передает РИА Новости.

Министр рассказала, что спонтанно решила пригласить Путина на торжество. Ее и российского лидера не связывает близкая дружба. Она отметила, что личный контакт важен для создания "базы доверия в сложных ситуациях".

Кнайсль также опровергла информацию о том, что она своим поклоном выразила "акт подчинения Путину".

"Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном <…> Те, кто меня знают, в курсе, что я никому не подчиняюсь", - сообщила министр.

Путин приехал на свадьбу к Кнайсль 18 августа и пробыл на свадьбе час. За это время он успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам и оставить пожелания на капоте автомобиля.

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