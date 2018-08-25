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Собянин дал старт празднику в честь 90-летия Парка Горького

16:33
  • суббота
  • 25 августа 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с 90-летием Парка Горького и дал старт одноименному фестивалю. В честь юбилея в парке появилась самая большая детская площадка в городе.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль "90 лет Парку Горького", сообщает TVC.RU.

Градоначальник также представил новую детскую площадку "Салют", ее построили специально к юбилею парка. Она стала крупнейшей в Москве, ее площадь составляет почти два гектара. Найти площадку можно недалеко от Главного входа – рядом с Пионерским прудом.

"Судя по счастливым лицам ребят, Парк Горького в честь 90 лет прошел через свою реинкарнацию, возродился и снова стал самым популярным местом для москвичей, знаковым местом. После 20 лет запустения в 1990-е - в начале 2000-х годов, это было первое место, на которое мы обратили внимание, навели здесь порядок, убрали шаурму, шашлыки (о беспорядочных торговых точках с едой), восстановили благоустройство. И вы знаете, парк просто словно ждал, когда на него обратят внимание. Буквально через несколько месяцев он уже был наполнен людьми, смехом, хорошим настроением", - поделился Собянин.

Фестиваль "90 лет Парку Горького" продлится с 25 августа по 2 сентября. Вход бесплатный.

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Парку Горького 90 лет
Парку Горького 90 лет
Сергей Собянин в Парке Горького
Сергей Собянин в Парке Горького
Парк Горького
Парк Горького
Детская площадка в Парке Горького
Детская площадка в Парке Горького
Детская площадка в Парке Горького
Детская площадка в Парке Горького
Детская площадка
Детская площадка
Сергей Собянин в Парке Горького
Сергей Собянин в Парке Горького
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