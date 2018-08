Трамп заявил об улучшении отношений с Мексикой

Отношения США и Мексики улучшаются, возможно, страны подпишут "большое" торговое соглашения, об этом американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely together....A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon!