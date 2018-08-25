Президент США Дональд Трамп заявил об улучшении отношений с Мексикой и не исключил, что страны подпишут "большое" торговое соглашение.

Отношения США и Мексики улучшаются, возможно, страны подпишут "большое" торговое соглашения, об этом американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely together....A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 августа 2018 г.

"Наши отношения с Мексикой становятся теснее с каждым часом. И в старом, и в новом правительстве есть очень хорошие люди, и все очень плотно работают вместе. Скоро может быть большое торговое соглашение с Мексикой!", - сообщил Трамп.

При этом американский лидер не уточнил, речь идет о двустороннем соглашении или актуализации трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

На данный момент отношения США и Мексики нельзя назвать гладкими. Ранее Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире, а строительство стены между странами было одним из его предвыборных обещаний. Таким образом Трамп намеревается остановить массовый приток мигрантов и наркотиков в Соединенные Штаты.

В июле в Мексике прошли президентские выборы, на которых одержал победу Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он обещал наладить отношения с США и предложил заключить "всеобъемлющее соглашение" между странами.