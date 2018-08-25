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Трамп заявил об улучшении отношений с Мексикой

16:58
  • суббота
  • 25 августа 2018

Президент США Дональд Трамп заявил об улучшении отношений с Мексикой и не исключил, что страны подпишут "большое" торговое соглашение.

Отношения США и Мексики улучшаются, возможно, страны подпишут "большое" торговое соглашения, об этом американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Наши отношения с Мексикой становятся теснее с каждым часом. И в старом, и в новом правительстве есть очень хорошие люди, и все очень плотно работают вместе. Скоро может быть большое торговое соглашение с Мексикой!", - сообщил Трамп.

При этом американский лидер не уточнил, речь идет о двустороннем соглашении или актуализации трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

На данный момент отношения США и Мексики нельзя назвать гладкими. Ранее Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире, а строительство стены между странами было одним из его предвыборных обещаний. Таким образом Трамп намеревается остановить массовый приток мигрантов и наркотиков в Соединенные Штаты.

В июле в Мексике прошли президентские выборы, на которых одержал победу Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он обещал наладить отношения с США и предложил заключить "всеобъемлющее соглашение" между странами.

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