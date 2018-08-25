ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Единой России" посмеялись над новостью о "партийном" кокаине

17:26
  • суббота
  • 25 августа 2018

В "Единой России" с юмором отнеслись к новости о том, что логотип партии попал на упаковку с кокаином, который перехватили бельгийские полицейские.

В "Единой России" прокомментировали сообщения о кокаине с логотипом партии, свое мнение опубликовал в Facebook заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

"Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день задался, было над чем посмеяться", - написал он.

Ранее стало известно, что полиция бельгийского города Гент пресекла контрабанду почти двух тонн кокаина из Бразилии. Наркотик был упакован в пакеты с логотипом российской партии "Единая Россия".

Главное сегодня
Партия кокаина с логотипом "Единой России"
Партия кокаина с логотипом "Единой России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение