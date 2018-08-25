В "Единой России" посмеялись над новостью о "партийном" кокаине

В "Единой России" с юмором отнеслись к новости о том, что логотип партии попал на упаковку с кокаином, который перехватили бельгийские полицейские.

В "Единой России" прокомментировали сообщения о кокаине с логотипом партии, свое мнение опубликовал в Facebook заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

"Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день задался, было над чем посмеяться", - написал он.

Ранее стало известно, что полиция бельгийского города Гент пресекла контрабанду почти двух тонн кокаина из Бразилии. Наркотик был упакован в пакеты с логотипом российской партии "Единая Россия".