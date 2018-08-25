Арестованная в США россиянка Мария Бутина назвала условия содержания под стражей приемлемыми. Единственное, из-за разницы во времени, у нее режим бодрствования глубокой ночью.

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США за работу иноагентом без регистрации, назвала приемлемыми условия содержания под стражей, об этом ТАСС рассказал ее отец Валерий Бутин.

"(У Бутиной – прим. ред.) приемлемые условия содержания, нормальное питание, трудности только с временным распорядком. Из-за административной сегрегации, которую ей объявили, у нее режим бодрствования глубокой ночью, то есть ей позволены звонки в переводе на вашингтонское время в час ночи примерно (8:00 по московскому времени – прим. ред.)", - передал Бутин содержание телефонного разговора с дочерью.

Бутин также рассказал, что Мария не собирается покидать США, пока не докажет свою невиновность.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. В Минюсте США считают, что с 2015-го по 2017 год она работала на российского чиновника высокого ранга, находясь в Штатах по туристической визе. Ее обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. Бутиной предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США.