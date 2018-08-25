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Минобороны сообщило о разработке новейшего оружия для ПВО

19:00
  • суббота
  • 25 августа 2018

ПВО России в ближайшем будущем получит оружие, которое будет создано на новых физических принципах. Речь идет о методах активной и пассивной локации, самонаведении, наведении по лазерам.

Российская система противовоздушной обороны в будущем получит оружие, созданное на новых физических принципах, сообщает РИА Новости.

Речь идет о принципах, построенных на методах активной и пассивной локации, самонаведении, наведении по лазерам.

"Это все позволяет создать макеты новых образцов вооружения, которые дальше будут использоваться в науке и создают большой задел в разработке учебно-тренировочных средств. Придет время, и все это будет показано", - рассказал начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов.

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