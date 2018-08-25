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Кабмин требует разобраться с лишением в СИЗО добавок к питанию

19:37
  • суббота
  • 25 августа 2018

Правительство поручило Минюсту разобраться с ситуацией вокруг питания осужденных беременных женщин, подростков, больных и инвалидов. Ранее в СМИ появилась информация, что эту категорию осужденных лишили дополнительного питания.

Правительство России дало поручение Минюсту проверить сообщения СМИ о жалобах на нормы питания в учреждениях ФСИН, передает ТАСС.

Ранее в газете "Коммерсант" появилась информация, что беременных и кормящих женщин, подростков, больных, а также инвалидов первой и второй групп лишили дополнительных продуктов питания в СИЗО.

В кабмине отметили, что согласно постановлению №471 от 18 апреля 2018 года Минюст и Минпромторг обязаны установить повышенные нормы питания для этой категории осужденных.

"В связи с публикациями в прессе по данной теме правительством даны указания Минюсту разобраться в ситуации", - заявили в правительстве.

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