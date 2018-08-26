Американский сенатор Джон Маккейн умер в 81 год

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн умер в возрасте 81 года. Больше года он боролся с агрессивной формой рака мозга. Накануне стало известно, что Маккейн отказался от лечения.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Маккейна.

Больше года сенатор боролся с агрессивной формой рака мозга. Как стало известно накануне, Маккейн отказался от лечения.

Законодатель до последнего участвовал в политической жизни страны. В июле 2017 года спустя месяц после операции на мозге сенатор вернулся в Капитолий для обсуждения отмены реформы здравоохранения. Представители обеих партий приветствовали его аплодисментами.

Маккейн занимал жесткую позицию по отношению к России. Он выступал за поставки летального оружия Украине. Сенатор также критиковал руководство США по многим позициям. Незадолго до смерти Маккейн распорядился не приглашать на свои похороны действующего президента Дональда Трампа, при этом Барак Обама и Джордж Буш-младший приглашены.