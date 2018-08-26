ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

К тушению жилой многоэтажки в Королеве привлечены два вертолета

10:43
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

К тушению крупного пожара в жилой многоэтажке в Королеве привлечены два вертолета. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Спасатели вывели из дома десять человек, остальные жители эвакуировались самостоятельно.

К тушению крупного пожара в жилой многоэтажке в Королеве привлечены два вертолета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС. 

"Площадь пожара выросла до 300 квадратных метров. На тушение вылетают два вертолета Ка-32 МЧС и МАЦ", - говорится в сообщении.

Пожар возник в деревянной жилой мансарде семиэтажного дома по улице Ленинская. Ему присвоен второй, повышенный номер сложности. Спасатели вывели из дома десять человек, остальные жильцы эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

Для жителей дома в находящемся поблизости Доме культуры подготовлен пункт временного размещения. 

Главное сегодня
Пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме
Пожарный вертолет работает на месте возгорания
Пожарный вертолет работает на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение