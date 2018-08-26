К тушению жилой многоэтажки в Королеве привлечены два вертолета

К тушению крупного пожара в жилой многоэтажке в Королеве привлечены два вертолета. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Спасатели вывели из дома десять человек, остальные жители эвакуировались самостоятельно.

К тушению крупного пожара в жилой многоэтажке в Королеве привлечены два вертолета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

"Площадь пожара выросла до 300 квадратных метров. На тушение вылетают два вертолета Ка-32 МЧС и МАЦ", - говорится в сообщении.

Пожар возник в деревянной жилой мансарде семиэтажного дома по улице Ленинская. Ему присвоен второй, повышенный номер сложности. Спасатели вывели из дома десять человек, остальные жильцы эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

Для жителей дома в находящемся поблизости Доме культуры подготовлен пункт временного размещения.