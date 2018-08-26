Украинские войска обстреляли из гранатометов поселки вблизи Донецка

Украинские военные за сутки дважды обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Украинские военные за последние сутки дважды обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооруженных сил Украины составило два раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - три единицы", - рассказал он.

По словам Якубова, огонь велся по поселкам в пригороде Донецка. При обстреле применялись гранатометы разного типа.

22 августа Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала очередное прекращение огня в преддверии нового учебного года. Режим перемирия вступит в силу с 29 августа.