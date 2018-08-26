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СМИ сообщили о подготовке Абрамовича к продаже "Челси"

11:12
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

Британские СМИ сообщили о подготовке российского бизнесмена Романа Абрамовича к продаже футбольного клуба "Челси". По их данным, представители ФК обратились за помощью к специалисту банка Raine Group Джо Равитчу.

Российский бизнесмен Роман Абрамович обратился в инвестиционный банк за помощью в продаже футбольного клуба "Челси". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на британскую газету Sunday Times.

По данным издания, представители "Челси" обратились за помощью к специалисту банка Raine Group Джо Равитчу. В то же время источник в футбольном клубе сообщил, что "Челси" "не продается" и его владелец "не думает о продаже клуба". Представители Романа Абрамовича эту информацию комментировать не стали, назвав это "рыночными спекуляциями".

В начале июня сообщалось, что богатейший бизнесмен Британии предложил Абрамовичу 2 миллиарда фунтов стерлингов за "Челси". Российскому бизнесмену на тот момент отказали в продлении инвестиционной визы. Тем не менее, Абрамович отверг это предложение. Также он отверг предложение о покупке миноритарной доли в ФК, поступившее от американской акционерной компании Silver Lake Partners.

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Роман Абрамович
Роман Абрамович
Роман Абрамович
Роман Абрамович
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