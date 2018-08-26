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Жертвами крупного ДТП в Болгарии стали 16 человек

12:02
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

До 16 увеличилось число жертв крупного ДТП в Болгарии с участием экскурсионного автобуса, еще 27 человек пострадали. Российское посольство пока не располагает информацией, были ли среди пассажиров наши соотечественники.

Автокатастрофа произошла недалеко от Софии возле города Своге, рассказал "ТВ Центр". По предварительной версии, автобус с паломниками столкнулся с легковым автомобилем, вылетел с трассы и перевернулся. В салоне находились 33 пассажира и водитель. Причиной аварии могла стать непогода, в районе была плохая видимость.

На место прибыли более 20 бригад скорой помощи. Пострадавших доставили в столичные больницы. Пять человек находятся в критическом состоянии. Понедельник в стране объявлен днём траура.

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