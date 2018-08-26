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Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

11:52
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

В последнее воскресенье августа в России традиционно чествуют людей одной из самых опасных профессий – шахтёров. С праздником работников и ветеранов отрасли поздравил президент России Владимир Путин.

Как отмечено в телеграмме президента, размещенной на сайте Кремля, освоение недр Земли требует от человека высокой компетентности, выдержки и понимания важности своего дела, рассказал "ТВ Центр". Во все времена отечественные специалисты достойно решали поставленные задачи, из поколения в поколение передавая традиции товарищества и взаимовыручки. А опора на этот опыт, ответственный подход позволят и дальше добиваться успехов и вносить серьёзный вклад в укрепление энергетического и индустриального потенциала страны.

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