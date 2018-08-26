Абхазия и Южная Осетия отмечают десятилетие независимости

Южная Осетия и Абхазия отмечают десятилетие с момента признания независимости. Это произошло после того как в августе 2008 года по приказу Михаила Саакашвили грузинские войска атаковали Цхинвал. За пять дней вооруженного конфликта погибли более тысячи человек, в том числе российские миротворцы. Наступление было остановлено благодаря нашим военным.

Новые детские площадки, скверы, отстроенные микрорайоны, асфальтированные дороги, в квартирах есть вода и газ, на улицах чистота, а главное, все эти годы не рвутся снаряды. Десять лет признания независимости изменили Южную Осетию, отметил "ТВ Центр".

В Цхинвале сегодня работают школы и вузы. Республика сама готовит новые кадры – экономистов, педагогов, инженеров.

Ночь 8 августа 2008 года Цхинвал не забудет никогда. Нарушив свои обещания и договоренности, Грузия напала на Южную Осетию. Установки "Град", пушки и танки били по спящему городу. Первыми на себя приняли удар российские миротворцы. Начались уличные бои. За несколько часов погибли десятки военных и более полутора тысяч горожан, сотни были ранены. В этот критический момент Москва приняла решение ввести свои войска для защиты мирных жителей и принуждения Грузии к миру. Через 5 дней операция была завершена. Саакашвили в панике жевал собственный галстук, а республика получила не только свободу, но признание независимости. Кроме России право самостоятельно определять свою судьбу Южной Осетией признали еще шесть стран. Не много, но для республики, делающей первые шаги в международной политике, это уже успех.

"Наша общая первостепенная задача – направить все силы на единение. Мы должны выбрать единый путь и твердо на нем стоять во имя светлого и благополучного будущего последующих поколений", - отметил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

День признания независимости празднует и Абхазия, которая по замыслу Саакашвили и стран курировавших военную авантюру, тоже насильно должна была оказаться под протекторатом Тбилиси. Путь к свободе оказался тяжелым. С 1992 года республика сопротивлялась, несмотря на постоянные провокации. Стены домов местами до сих пор в пробоинах от мин и снарядов. Сегодня Абхазия мало напоминает некогда горячую точку. Города утопают в зелени. Строятся отели. На улицах тысячи туристов. Десять лет назад в столице стреляли последний раз, но повод был уже совсем другой. Россия признала независимость Абхазии.

"Такие же восторженные действия, стрельба в городе 8 числа, массовое гуляние до утра, люди, граждане независимо от возраста, все вышли на улицу. Абхазия наконец-то свободна, это была наша вторая большая победа", - рассказал бывший замминистра внутренних дел Гарри Купалба.

Эта победа далась ценой сотен жизней. Но главное, вот уже 10 лет в Сухуми и Цхинвале мир. А дети могут спокойно играть на улицах. Это поколение живет уже не зная, что такое бомбоубежища, артобстрелы и вой сирен.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"