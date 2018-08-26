В Петербурге выясняют причины самопроизвольного развода Володарского моста

В Санкт-Петербурге самопроизвольный развод Володарского моста спровоцировал массовое ДТП. Столкнулись несколько автомобилей, есть пострадавшие. По одной из версий, причиной мог стать некачественный ремонт дорожного полотна.

Пролет Володарского моста начал неожиданное движение около девяти вечера, когда дежурные службы только заступали на смену, рассказал "ТВ Центр". По графику эту переправу разводят лишь в два часа ночи. К этому времени на въездах выставляют специальные барьеры, которые перекрывают автомобильное движение. А вечером здесь плотный поток машин. В начавшую подниматься часть дорожного полотна на полном ходу врезался легковой автомобиль, затем еще один, затем автобус.

"Водители автомобилей "Лада Калина", Nissan Qashqai и ПАЗ получили телесные повреждения. Проводится проверка", - рассказал замначальника отдельной роты ДПС УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрей Кутясов.

В самом тяжелом состоянии 25-летний водитель "Лады Калины". Он в больнице. А на мосту работают эксперты, они выясняют причины случившегося.

"По итогам, естественно, сообщим дополнительно. Прошедшей ночью мост разводился по графику. Сейчас пропуск транспортных пешеходов осуществляется в штатном режиме", - пояснил начальник пресс-службы СПб ГБУ "Мостотрест".

Разводные механизмы петербургских переправ работают по принципу противовеса. Чтобы поднять пролет вверх, на другом его конце опускают в глубокую шахту многотонный груз, это происходит с помощью электромагнитных приводов, управляемых из диспетчерской.

Одна из первых версий: на мосту могла измениться расчетная нагрузка на крыло после очередного планового ремонта дороги. 24 августа здесь как раз закончили укладывать новый асфальт – по семь тонн на каждый пролет моста. Рабочие должны были снять старое покрытие. Если они этого не сделали – вес дорожного полотна увеличился и это могло повлечь такие последствия. Эту версию сейчас проверяют все ответственные службы города. Автомобильное движение по Володарскому мосту открыто.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург