В парке "Кузьминки" отметили национальный мордовский праздник Шумбрат

В московском парке в Кузьминках с размахом отметили национальный мордовский праздник "Шумбрат". Гостей ждали выставки, конкурсы, традиционные спортивные игры и танцы.

Посетители парка смогли поближе познакомиться с культурой Мордовии, увидеть необычные национальные костюмы, попробовать блюда местной кухни и приобрести сувениры, отметил "ТВ Центр". Мордовские производители представили свою продукцию на специальной выставке-ярмарке. А на большой сцене выступили артисты и музыкальные коллективы из республики.