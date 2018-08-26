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В парке "Кузьминки" отметили национальный мордовский праздник Шумбрат

12:51
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

В московском парке в Кузьминках с размахом отметили национальный мордовский праздник "Шумбрат". Гостей ждали выставки, конкурсы, традиционные спортивные игры и танцы.

Посетители парка смогли поближе познакомиться с культурой Мордовии, увидеть необычные национальные костюмы, попробовать блюда местной кухни и приобрести сувениры, отметил "ТВ Центр". Мордовские производители представили свою продукцию на специальной выставке-ярмарке. А на большой сцене выступили артисты и музыкальные коллективы из республики.

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Национальный мордовский праздник Шумбрат
Национальный мордовский праздник Шумбрат
Национальный мордовский праздник Шумбрат
Национальный мордовский праздник Шумбрат
Национальный мордовский праздник Шумбрат
Национальный мордовский праздник Шумбрат
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