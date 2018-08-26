Парк "Зарядье" стал центральной площадкой акции "Ночь кино" в Москве

Больше сотни фильмов, громкие премьеры и дебюты молодых режиссеров. В эти выходные миллионы людей по всей России приняли участие в ежегодной акции "Ночь кино". Желающие посетили творческие мастер-классы, пообщались с актёрами и проверили свои знания в викторинах. В Москве центральной площадкой фестиваля стал парк "Зарядье".

Парк Зарядье стал основной площадкой акции "Ночь кино", сообщил "ТВ Центр". Здесь не только дали старт многочасовому марафону просмотра кинолент на самых разнообразных площадках, но и объявили победителя конкурса за приз мэра Москвы "За создание образа Москвы в киноискусстве".

Голосование проводили также на портале "Активный гражданин". Мнение москвичей совпало с решением жюри. Первое место заняла картина Валерия Тодоровского "Большой" о девочке, которая попадает на легендарные подмостки Большого театра из провинциального города. Фильм "Притяжение" Федора Бондорчука получил второе место. Третий приз достался Александру Войтинскому за ленту "Дед мороз. Битва Магов".

"Я конечно, обожаю и восхищаюсь этим городом. И надеюсь еще не раз снимать здесь кино", - отметил режиссер Валерий Тодоровский.

"Вот то, что делает город для производства, для киношников гораздо важнее, чем "Ночь кино", на самом деле. Потому что всегда было очень сложно. Сейчас все открывается, часто бесплатно, что для наших бюджетов – огромный плюс", - сказал режиссер Александр Войтинский.

Этой ночью кино смотрели, кажется, везде – в парках, музеях. Но самой неожиданной площадкой стал бассейн "Чайка" под открытым небом. Отдыхающих в воде согревали виды жаркого Крыма, запечатленные в фильме Генриха Оганесяна "Три плюс два". Причем сеанс был не цифровой, а пленочный.

Не только в Москве, но и по всей стране "Ночь кино" подарила киноманам самые лучшие российские ленты прошедшего года. Их выбирали сами зрители. Голосование шло в интернете. И в непростом киносражении победили "Танки" Кима Дружинина, "Рубеж" Дмитрия Тюрина и "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко. На столичных площадках можно было не только бесплатно посмотреть эти фильмы, но и пообщаться с режиссерами и актерами.

"Это хорошая идея, все возвращаются, еще тепло. И на открытом воздухе собраться всем, посмотреть друг другу в глаза и посмотреть какое-нибудь интересное кино. Тем более за этот год фильмов было очень много и конкурс был сложный", - отметил актер Андрей Мерзликин.

А в саду "Эрмитаж" на несколько часов можно было вернуться в девяностые. Данила Багров из картины "Брат" Алексея Балабанова был не только на экране. Творческая группа школы-студии МХАТ подготовила интерактивное представление с самыми яркими сценами из фильма. Поклонники киноленты тоже пришли в нарядах в стиле 90-х.

Екатерина Гоголева, Валерий Белинский, Михаил Федоров, Евгений Рыбин, "ТВ Центр"