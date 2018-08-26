ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Якутии ищут медведя с застрявшей в канистре головой

13:00
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

В Якутии ищут медведя с зеленой канистрой на голове. Ролик с попавшим в ловушку животным набирает популярность в социальных сетях.

На кадрах видеоролика видно, как беспомощное животное бродит по обочине проселочной дороги, рассказал "ТВ Центр". Спасти косолапого попытались двое местных жителей. Один из них решил стащить канистру щипцами. Медведь, словно поняв, что его хотят освободить, даже уселся поудобнее. Но канистра крепко держалась на морде. Не удалось снять ее и с помощью своеобразного лассо из резинового жгута. Это действие дикий зверь воспринял уже как нападение и поспешил скрыться от людей.

Предположительно, видео было снято в окрестностях Нерюнгри. Чтобы спасти медведя, Министерство экологии Якутии уже направило на поиски инспекторов, но выйти на след животного пока не удалось.

Главное сегодня
Мужчина пытается освободить застрявшего в канистре медведя
Мужчина пытается освободить застрявшего в канистре медведя
Мужчина пытается освободить застрявшего в канистре медведя
Мужчина пытается освободить застрявшего в канистре медведя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение