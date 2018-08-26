В Якутии ищут медведя с застрявшей в канистре головой

В Якутии ищут медведя с зеленой канистрой на голове. Ролик с попавшим в ловушку животным набирает популярность в социальных сетях.

На кадрах видеоролика видно, как беспомощное животное бродит по обочине проселочной дороги, рассказал "ТВ Центр". Спасти косолапого попытались двое местных жителей. Один из них решил стащить канистру щипцами. Медведь, словно поняв, что его хотят освободить, даже уселся поудобнее. Но канистра крепко держалась на морде. Не удалось снять ее и с помощью своеобразного лассо из резинового жгута. Это действие дикий зверь воспринял уже как нападение и поспешил скрыться от людей.

Предположительно, видео было снято в окрестностях Нерюнгри. Чтобы спасти медведя, Министерство экологии Якутии уже направило на поиски инспекторов, но выйти на след животного пока не удалось.