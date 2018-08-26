Минобороны сообщило о прибытии в Идлиб специалистов для инсценировки химатаки

В Министерстве обороны России сообщили, что в идлибскую зону деэскалации в Сирии прибыли иностранные специалисты для инсценировки химической атаки с использованием хлора.

Для инсценировки химатаки в зону деэскалации в Идлибе прибыли иностранные специалисты. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным ведомства, планируется инсценировать химическую атаку с использованием хлора. В населенном пункте Кафер-Зайта готовят группу жителей, привезенных с севера провинции Идлиб. Они будут участвовать в инсценировке химатаки.

Как сообщили в Минобороны России, после проведения постановочной атаки "ряженные спасатели "Белых Касок" планируют снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

"Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 километрах южнее Хабита. Таким образом, заинтересованными внерегиональными силами в очередной раз готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

О подготовке боевиками инсценировки химической атаки российское Министерство обороны сообщило накануне. Она должна послужить поводом для удара западной коалиции по сирийским правительственным объектам. В Персидский залив уже прибыл американский эсминец.