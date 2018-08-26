ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны сообщило о прибытии в Идлиб специалистов для инсценировки химатаки

12:32
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

В Министерстве обороны России сообщили, что в идлибскую зону деэскалации в Сирии прибыли иностранные специалисты для инсценировки химической атаки с использованием хлора.

Для инсценировки химатаки в зону деэскалации в Идлибе прибыли иностранные специалисты. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным ведомства, планируется инсценировать химическую атаку с использованием хлора. В населенном пункте Кафер-Зайта готовят группу жителей, привезенных с севера провинции Идлиб. Они будут участвовать в инсценировке химатаки.

Как сообщили в Минобороны России, после проведения постановочной атаки "ряженные спасатели "Белых Касок" планируют снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

"Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 километрах южнее Хабита. Таким образом, заинтересованными внерегиональными силами в очередной раз готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

О подготовке боевиками инсценировки химической атаки российское Министерство обороны сообщило накануне. Она должна послужить поводом для удара западной коалиции по сирийским правительственным объектам. В Персидский залив уже прибыл американский эсминец.

Новости по теме
"Белые каски" из Сирии
"Белые каски" из Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение