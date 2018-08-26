Сурков рассказал об итогах встречи Путина с президентом Южной Осетии

Помощник президента России Владислав Сурков сообщил, что встреча Владимира Путина с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым несмотря на праздничную дату носила деловой характер.

По результатам встречи президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым будут прорабатываться некоторые поручения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на помощника главы государства Владислава Суркова.

"Встреча президентов России и Южной Осетии Владимира Владимировича Путина и Анатолия Ильича Бибилова была приурочена к праздничной дате, но при том имела деловой характер. И по ее итогам прорабатываются поручения. Будут приняты решения, которые еще более повысят качество жизни в Южной Осетии", - сказал он.

По словам Суркова, он рад завершению строительства театра в Южной Осетии. Политик назвал его объектом высокого класса, полезным для жизни в республике.

"Заметил много серьезно и хорошо построенных зданий, надеюсь, что их будет становиться еще больше", - отметил Сурков.

В пятницу в Москве Владимир Путин встретился с президентами Абхазии и Южной Осетии Раулем Хаджимбой и Анатолием Бибиловым. В воскресенье в республиках проходят праздничные мероприятия по случаю 10-летия признания Россией независимости республик.