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Директор Ротару опроверг информацию о госпитализации певицы в реанимацию

13:48
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что певицу не госпитализировали в реанимацию. В настоящее время она вылетела в Москву.

Народную артистку СССР Софию Ротару не доставляли в реанимацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на концертного директора певицы Сергея Лаврова. 

"С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары. По протоколу дежурила скорая помощь. Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить", - сказал он.

По словам Лаврова, с певицей все в порядке. В настоящее время она вылетела в Москву, и, по словам директора, уже должна приземлиться. Он также опроверг слухи о том, что Ротару попала в реанимацию.

"Это неправда, что она была в реанимации, о чем пишут некоторые СМИ", - подчеркнул Лавров.

О госпитализации певицы сообщило издание Ufa1.ru. По его данным, народную артистку доставили в одну из больниц Уфы и там поместили в реанимационное отделение. 

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