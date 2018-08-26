Директор Ротару опроверг информацию о госпитализации певицы в реанимацию

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что певицу не госпитализировали в реанимацию. В настоящее время она вылетела в Москву.

Народную артистку СССР Софию Ротару не доставляли в реанимацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на концертного директора певицы Сергея Лаврова.

"С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары. По протоколу дежурила скорая помощь. Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить", - сказал он.

По словам Лаврова, с певицей все в порядке. В настоящее время она вылетела в Москву, и, по словам директора, уже должна приземлиться. Он также опроверг слухи о том, что Ротару попала в реанимацию.

"Это неправда, что она была в реанимации, о чем пишут некоторые СМИ", - подчеркнул Лавров.

О госпитализации певицы сообщило издание Ufa1.ru. По его данным, народную артистку доставили в одну из больниц Уфы и там поместили в реанимационное отделение.