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Шесть машин столкнулись на северо-западе МКАД

13:54
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

На 66-м километре МКАД столкнулись шесть легковых автомобилей. Как сообщил источник в экстренных службах столицы, по предварительным данным, пострадал ребенок.

На северо-западе МКАД столкнулись шесть легковых автомобилей. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб. 

"На 66-м километре внешней стороны МКАД перед въездом на Спасский мост произошло ДТП с участием шести автомобилей. По предварительным данным, пострадал ребенок 2009 года рождения", - сказал он.

По его словам, нескольких пострадавших осматривают врачи скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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