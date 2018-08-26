Шесть машин столкнулись на северо-западе МКАД

На 66-м километре МКАД столкнулись шесть легковых автомобилей. Как сообщил источник в экстренных службах столицы, по предварительным данным, пострадал ребенок.

На северо-западе МКАД столкнулись шесть легковых автомобилей. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"На 66-м километре внешней стороны МКАД перед въездом на Спасский мост произошло ДТП с участием шести автомобилей. По предварительным данным, пострадал ребенок 2009 года рождения", - сказал он.

По его словам, нескольких пострадавших осматривают врачи скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.