В Королеве более шести часов тушат сложный пожар в жилой многоэтажке

В подмосковном Королёве горит жилой многоэтажный дом. Пожар начался на крыше рано утром. Сейчас огнём охвачен весь мансардный этаж. В тушении задействован вертолет МЧС. Всех жителей спасатели эвакуировали, людей временно разместили в ближайшем доме культуры.

Сизое от дыма небо, плачущие жители дома и потоки воды с крыши горящего жилого дома. Справиться с огнем пока не могут, рассказал "ТВ Центр". Тушение продолжается уже более шести часов. Пожар локализован, но не потушен.

В 06:26 утра на пульт дежурного МЧС по городу Королеву поступило сообщение о пожаре в первом подъезде дома по адресу: улица Ленинская, 4. С этих пор жители на ногах.

"В семь утра проснулась от того, что крик и ор. Я на балкон и увидела, что наш дом горит. Жители сказали, что началось с первого подъезда, с крыши", - рассказала жительница дома.

Мы тут же взяли документы, выбежали, позвали пожарных. Приехало много пожарных расчетов и сразу. Но вот видите, сложный пожар видимо, очень долго тушат. У нас уже все сгорело", - рассказал владелец одной из квартир.

В течение часа пожар по вентиляции распространился на площадь 300 квадратных метров. По лестницам пожарные эвакуировали 10 человек, остальные жители вышли самостоятельно. Пожару присвоена вторая категория сложности. Восьмиэтажный жилой дом – современной постройки. На последних этажах пяти подъездов двухуровневые квартиры свободной планировки. Именно это и затрудняет тушение огня.

"Пожар очень сложный. Значит, квартиры двухуровневые, особенно квартиры, которые находятся на мансардном этаже, очень сложная планировка, сильное задымление, высокая температура – это определенные сложности для работы личного состава", - пояснил замначальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Московской области Алексей Логинов.

К тушению пожара был привлечен вертолет МЧС. Он сделал семь сбросов воды на очаг возгорания. Всего на месте работает 17 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Кроме королевского пожарно-спасательного гарнизона привлечены силы и средства из соседних районов, из Москвы, Пушкина, Мытищ и Реутова.

На месте создан оперативный штаб. Координация пожарных происходит как раз отсюда. Жителей горящего дома размещают в городском доме культуры. Однако, люди пока туда не уходят, боясь за свое имущество. По данным на эту минуту, пожар в жилом доме не потушен.

Анастасия Мартынова, Виктор Мальцев и Александр Савин, "ТВ Центр", город Королев, Московская область