Собянин подписал программу сотрудничества с главой Владимирской областью

Во Владимирскую область с рабочим визитом прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он встретился с губернатором региона Светланой Орловой.

В ходе встречи Собянин обсудил со Светланой Орловой развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, рассказал "ТВ Центр". Мэр отметил значимость всех образовательных проектов, которые организуются двумя субъектами. По итогам подписана программа по реализации целого ряда соглашений в различных направлениях на ближайшие пять лет.

"Для нас это очень важный партнер, Владимирская область, традиционно всегда был важный. Но вот за последние годы после того, как было подписано соглашение о сотрудничестве с Владимирской областью, конечно, мы сделали серьезный шаг вперед. На 85% увеличился товарооборот, а количество поставок продовольствия и промышленной продукции в Москву более чем в 2 раза", - отметил Собянин.