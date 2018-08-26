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Италия разрешила ливийским беженцам сойти на берег на Сицилии

14:51
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

Ливийским мигрантам, которые почти 10 суток провели в заточении в сицилийском порту Катания, наконец-то дали разрешение сойти на берег.

Людей на автобусах отправили в центр временного размещения, где сейчас с ними работают врачи, рассказал "ТВ Центр".

На минувшей неделе беженцев, терпящих бедствие в мальтийских территориальных водах в Средиземном море, спасли сотрудники итальянских спецслужб. На запрос принять мигрантов, островное государство ответило отказом, после чего экипаж был вынужден обратиться к Риму. На борту судна находились более 170 человек, среди них женщины и дети. Многим требовалась неотложная медицинская помощь. Однако тогда министр внутренних дел Италии заявил: его страна беженцев впускать не намерена, и призвал Евросоюз решить эту проблему.

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