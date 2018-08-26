Истребитель F-5 иранских ВВС потерпел крушение при попытке посадки в городе Дизфуль. Погиб один из пилотов.

В Иране разбился истребитель F-5 ВВС страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение агентства France Presse.

По его данным, катастрофа произошла в провинции Хузестан на юго-западе страны. Истребитель разбился при попытке посадки в городе Дизфуль. Один из пилотов самолета погиб, второй - госпитализирован.

Данных о состоянии пострадавшего нет. Самолет использовался иранскими ВВС для тренировочных полетов.