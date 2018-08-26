ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Иране разбился истребитель F-5

15:37
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

Истребитель F-5 иранских ВВС потерпел крушение при попытке посадки в городе Дизфуль. Погиб один из пилотов.

В Иране разбился истребитель F-5 ВВС страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение агентства France Presse.

По его данным, катастрофа произошла в провинции Хузестан на юго-западе страны. Истребитель разбился при попытке посадки в городе Дизфуль. Один из пилотов самолета погиб, второй - госпитализирован. 

Данных о состоянии пострадавшего нет. Самолет использовался иранскими ВВС для тренировочных полетов. 

Главное сегодня
Пилот истребителя ВВС Ирана
Пилот истребителя ВВС Ирана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение