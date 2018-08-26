София Ротару прокомментировала информацию о своей госпитализации

Народная артистка СССР София Ротару подтвердила, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Она отметила, что сейчас с ней все в порядке и она хочет мороженого.

Народная артистка СССР София Ротару подтвердила информацию о возникших у нее проблемах со здоровьем. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого", - говорится в сообщении.

Ранее уфимские СМИ сообщили, что Софию Ротару госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц республики. Концертный директор певицы опроверг эту информацию. По его словам, у певицы повысилось давление из-за жары во время выступления. После осмотра врачами, которые дежурили во время концерта, Ротару отпустили.