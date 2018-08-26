Жертвами пожара в Чикаго стали пятеро детей и двое взрослых

В жилом доме в Чикаго произошел пожар. Погибли пятеро детей и двое взрослых. Еще двое детей госпитализированы.

В результате пожара в Чикаго погибли семь человек. Об этом сообщила пресс-служба пожарного управления города.

2-11 Extra alarm fire and EMS Plan 3 have been struck and secured. There are 7 fatalities (2 adults and 5 children). Two additional children were also transported to local hospital. 1 CFD member transported in good condition. pic.twitter.com/4EDA4G71Ny — Chicago Fire Media (@CFDMedia) 26 августа 2018 г.

"Семеро погибших (двое взрослых и пятеро детей). Еще двое детей доставлены в местную больницу. Один пожарный госпитализирован в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.

Пожар произошел около 4:00 по местному времени (12:0 по московскому) в трехэтажном жилом доме в районе Литтл-Виллидж. Причины возгорания выясняются. По данным СМИ, в доме отсутствовала противопожарная сигнализация.