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Жертвами пожара в Чикаго стали пятеро детей и двое взрослых

16:08
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

В жилом доме в Чикаго произошел пожар. Погибли пятеро детей и двое взрослых. Еще двое детей госпитализированы.

В результате пожара в Чикаго погибли семь человек. Об этом сообщила пресс-служба пожарного управления города.  

"Семеро погибших (двое взрослых и пятеро детей). Еще двое детей доставлены в местную больницу. Один пожарный госпитализирован в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.

Пожар произошел около 4:00 по местному времени (12:0 по московскому) в трехэтажном жилом доме в районе Литтл-Виллидж. Причины возгорания выясняются. По данным СМИ, в доме отсутствовала противопожарная сигнализация.  

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