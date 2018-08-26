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Путин пообещал продолжать оказывать помощь Южной Осетии

17:41
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

Президент России Владимир Путин в приветствии в честь десятилетия признания независимости Южной Осетии пообещал продолжать оказывать помощь республике.

Президент России Владимир Путин пообещал продолжить помогать Южной Осетии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на приветственное письмо российского лидера, которое на праздновании десятилетия признания Москвой независимости республики зачитал российский посол Марат Кулахметов.  

"Россия с удовольствием отмечает успехи, достигнутые Южной Осетией в построении институтов государственности, а также в различных отраслях национального развития. Намерены и далее оказывать содействие в решении стоящих перед Южной Осетией задач, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности", - говорится в послании президента.

Путин отметил, что признание Россией суверенитета Южной Осетии открыло перед республикой "широкие перспективы для самостоятельного развития". Президент России пожелал населению республики мира и процветания. 

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