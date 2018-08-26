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Крыша жилой многоэтажки в Королеве сгорела почти полностью

16:40
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

Крыша многоэтажного жилого дома в Королеве сгорела почти полностью. Сотрудникам МЧС пока не удалось ликвидировать возгорание.

Крыша многоэтажного жилого дома в подмосковном Королеве сгорела почти полностью. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

"Крыша сгорела почти полностью. Ликвидация пожара пока не объявлена", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 122 человека и 33 единицы техники. Участие в тушении пожара принимал вертолет МЧС. Пострадавших в результате пожара нет. Сотрудники МЧС вывели из дома 10 человек, остальные жильцы эвакуировались самостоятельно. Для них организован пункт временного размещения в местном Доме культуры.

Пожар в многоэтажке на Ленинской улице в Кололеве произошел рано утром. К полудню возгорание удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

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