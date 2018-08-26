В Москве возбудили уголовное дело после обнаружения тела 15-летней девушки

На улице Подвойского в центре Москвы утром в воскресенье нашли тело 15-летней девушки. Как сообщили в столичном управлении СК, в ночь на 26 августа она находилась в квартире с мужчиной 1974 года рождения. Следователи проверяют его причастность к смерти несовершеннолетней.

Рядом с жилым домом на улице Подвойского в центре столицы нашли тело 15-летней девушки. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на помощника руководителя ГСУ Следственного комитета по городу Юлию Иванову.

"Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в ночь с 25 на 26 августа девочка находилась в одной из квартир указанного дома с мужчиной 1974 года рождения. В настоящее время следователи проверяют возможную причастность мужчины к смерти девочки", - сказала она.

По данным СК, видимых повреждений на теле девушки не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.