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Ликвидировано открытое горение в жилой многоэтажке в Королеве

17:50
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилой многоэтажке в подмосковном Королеве. Как сообщили в МЧС, спасатели начали запускать в свои квартиры жителей первого подъезда.

В подмосковном Королеве пожарные ликвидировали открытое горение в жилой многоэтажке на Ленинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. 

"В 10:55 - локализация пожара на площади 300 квадратных метров. В 16:57 – ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. 

Как сообщили в МЧС агентству "Москва", спасатели начали запускать в дом жильцов первого подъезда, чтобы они смогли забрать свои вещи. 

Пожар произошел в воскресенье утром. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. В ликвидации возгорания был задействован вертолет МЧС. Спасатели вывели из здания 10 человек, остальные жильцы эвакуировались самостоятельно. Для жителей дома организован пункт временного размещения в местном ДК.

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