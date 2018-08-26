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В Татарстане грузовик столкнулся с грузовым поездом

18:36
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

В Татарстане на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и грузовой поезд. Три вагона состава сошли с рельсов. Пострадавших нет.

В Татарстане три вагона грузового поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовиком. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на МВД республики. 

"Около 15:00 по московскому времени на железнодорожном переезде "Шугуровский" в Альметьевском районе произошло столкновение грузового автомобиля "Урал" с грузовым составом поезда, пострадавших нет", - говорится в сообщении. 

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза и он врезался в последние вагоны поезда. Три вагона сошли с рельсов. В ГУ МЧС республики сообщили, что водитель грузовика успел выпрыгнуть из машины перед столкновением. В составе было 27 вагонов, все они были пустыми.

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