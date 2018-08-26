ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НХЛ разрешила вернуться в лигу россиянину Войнову

19:30
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

Национальная хоккейная лига разрешила россиянину Войнову вернуться в организацию. Ранее с него сняли обвинения в домашнем насилии.

Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову разрешили выступать в НХЛ. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на бывшего главу КХЛ Александра Медведева.

"Войнов уже получил разрешение от НХЛ вернуться и играть в лиге", - сказал он.

В июле лос-анджелесский суд снял с россиянина все обвинения в домашнем насилии. После этого для возвращения игрока в лигу не осталось препятствий. 

Вячеслав Войнов был арестован в ночь на 20 октября 2014 года полицией калифорнийского города Редондо-Бич, когда он привез свою супругу Марту Варламову в больницу. Его обвинили в домашнем насилии в отношении жены. Руководство НХЛ дисквалифицировало игрока на неопределенный срок, а менеджмент клуба Los Angeles Kings поддержал это решение и вывел защитника из состава. Россиянин заключил сделку с прокуратурой, признал себя виновным в мелком правонарушении и тем самым отказался от права на проведение судебного процесса по обвинению в бытовом насилии. Хоккеиста приговорили к 90 дням тюрьмы и трем годам испытательного срока. 

В сентябре 2015 года Войнов с семьей вернулся в Россию. В октябре хоккеист перешел в санкт-петербургский СКА.

Главное сегодня
Хоккеист Вячеслав Войнов
Хоккеист Вячеслав Войнов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение