НХЛ разрешила вернуться в лигу россиянину Войнову

Национальная хоккейная лига разрешила россиянину Войнову вернуться в организацию. Ранее с него сняли обвинения в домашнем насилии.

Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову разрешили выступать в НХЛ. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на бывшего главу КХЛ Александра Медведева.

"Войнов уже получил разрешение от НХЛ вернуться и играть в лиге", - сказал он.

В июле лос-анджелесский суд снял с россиянина все обвинения в домашнем насилии. После этого для возвращения игрока в лигу не осталось препятствий.

Вячеслав Войнов был арестован в ночь на 20 октября 2014 года полицией калифорнийского города Редондо-Бич, когда он привез свою супругу Марту Варламову в больницу. Его обвинили в домашнем насилии в отношении жены. Руководство НХЛ дисквалифицировало игрока на неопределенный срок, а менеджмент клуба Los Angeles Kings поддержал это решение и вывел защитника из состава. Россиянин заключил сделку с прокуратурой, признал себя виновным в мелком правонарушении и тем самым отказался от права на проведение судебного процесса по обвинению в бытовом насилии. Хоккеиста приговорили к 90 дням тюрьмы и трем годам испытательного срока.

В сентябре 2015 года Войнов с семьей вернулся в Россию. В октябре хоккеист перешел в санкт-петербургский СКА.