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Из квартиры пенсионерки в Отрадном вынесли драгоценностей 1,5 миллиона рублей

19:51
  • воскресенье
  • 26 августа 2018

В Отрадном из квартиры пенсионерки вынесли сейф с деньгами и драгоценностями на более чем полтора миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

На северо-востоке столицы пенсионерку обокрали на 1,65 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД города.

Кража произошла в квартире по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 30. С заявлением в полицию женщина обратилась 25 августа.

"Неизвестный, отжав балконную дверь, проник в квартиру пенсионерки, расположенную на втором этаже дома по указанному адресу, откуда совершил кражу металлического сейфа", - сообщили в МВД.

По данным ведомства, в сейфе находились 150 тысяч рублей и драгоценности. Материальный ущерб составил 1,65 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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