Голосование. Импичмент Трампу выгоден России?

Тема программы "Право голоса": "Импичмент Трампу?" В США с новой силой заговорили о возможном импичменте Дональда Трампа. Поводом стали признательные показания против президента его бывшего адвоката Майкла Коэна и судебные разбирательства с участием экс-главы предвыборного штаба Пола Манафорта. По словам самого Трампа, импичмент обвалит национальные рынки, а бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани уверен, что отстранение президента от власти приведет к восстанию американцев.